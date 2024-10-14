Еще 55 тендеров опубликовали в Подмосковье на прошлой неделе

Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 55 закупок с 7 по 11 октября. Всю информацию о новых тендерах можно найти в Единой информационной системе и на Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Как пояснили в комитете, по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» появились новые закупки по капитальному ремонту участков тепловых сетей в Луховицах, Чехове, Серебряных Прудах, а также по модернизации котельных в Чехове.

В Серпухове, Люберцах, Щелкове, Шатуре, Рузском и Богородском городских округах ищут подрядчиков для строительства блочно-модульных котельных.

А в Подольске и Фрязине — подрядчиков для капремонта детских садов в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В комитете напомнили, что информацию о малых закупках до 600 тысяч рублей можно найти в Электронном магазине Московской области.

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