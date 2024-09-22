Еще 55 подростков из Серпухова стали юнармейцами

Поздравить школьников собрались начальник Серпуховского филиала военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, генерал-майор Михаил Баитов, депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, председатель Совета депутатов Михаил Шульга и благочинный серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин.

Подростки успешно выступают на олимпиадах и конкурсах разного уровня, участвуют в спортивных соревнованиях и волонтерской деятельности. Так, в ряды военно-патриотического движения «Юнармия» вступили 55 ребят, а свои первые паспорта получили 13 юных жителей Серпухова.

«Молодежь Серпухова — активная, целеустремленная, перспективная, разностороння и талантливая. Все они прославляют наш муниципалитет, являются его будущим. Впереди у юных серпуховичей интересная жизнь, наполненная яркими событиями», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».