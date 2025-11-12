Еще 540 медиков трудоустроились в Подмосковье по рекомендации коллег

В Подмосковье продолжает успешно работать программа материального стимулирования «Приведи друга», ориентированная на сотрудников медицинских учреждений. В рамках этой инициативы работники могут получить вознаграждение за рекомендацию и трудоустройство в подмосковные больницы и поликлиники новых специалистов.

Размер премии варьируется от 28 до 128 тысяч рублей и определяется специальностью, категорией и профессиональным стажем привлеченного коллеги. Программа была запущена в регионе в 2022 году.

«Меры соцподдержки позволяют нам поддерживать как уже работающих у нас сотрудников, так и привлекать новые кадры. С начала этого года по программе „Приведи друга“ в медорганизации региона на работу вышли 542 медицинских специалиста, а за все время ее действия почти 1,8 тысячи», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Выплата премии происходит в два этапа: первая часть, составляющая половину от оклада по той должности, на которую приняли нового специалиста, перечисляется после его официального трудоустройства.

Вторую половину выплачивают по истечении трех месяцев успешной работы рекомендованного сотрудника.

Важным условием для получения выплаты является то, что нового работника приняли на основную должность на полную ставку. Кроме того, он не должен был работать в государственных медицинских организациях Подмосковья в течение шести месяцев до трудоустройства.

Программа «Приведи друга» является частью масштабного комплекса мер социальной поддержки медицинских кадров, действующих в регионе.

Среди них проекты «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие.

Более подробно со всеми существующими мерами поддержки можно ознакомиться на специализированном портале.