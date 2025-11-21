Еще 54 катка для массовых катаний откроют в Одинцовском округе

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что к зиме в округе готовят 54 катка: 36 во дворах, девять — для Комитета физической культуры и спорта, восемь — для Комитета по культуре. Самый крупный каток разместится в Парке вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».

Заливку дворовых площадок проведут при дневной температуре не выше минус четырех градусов, в безветренную ясную погоду без осадков, на основании из укатанного снега толщиной не менее пяти сантиметров. Процесс идет поэтапно: лед нарастает за 3–6 дней, для заливки и обслуживания задействованы 17 бригад муниципальных учреждений и подрядчиков. Начало работ по заливке первых участков запланировано на 2 декабря.

Катки в парках откроются 1 декабря: в Раздолье — 525 м², в Малевиче — 1250 м² и в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Лазутиной — 1500 м², а еще один каток естественного льда площадью 500 м² ждет посетителей в парке Захарово. Новогодние развлекательные программы стартуют в эту же дату и продлятся до конца января. Так, в Раздолье, Малевиче, Городском парке Звенигорода, Парке героев 1812 года в Голицыно и парке Супонево запланировано 25 мероприятий (16 региональных, четыре уникальных и один фестиваль); в Захарово — 23 активности; в Одинцовском парке — восемь. Одним из самых ярких событий станет Манжосовская лыжная гонка, которая стартует 31 декабря на «Лазутинке».

Лазутинский парк станет одной из становится центральных площадок: здесь 1 декабря проведут анимационные программы, дискотеки на льду, тренировки по фигурному катанию и хоккею, а также бесплатные занятия для участников «Активного долголетия» и семей мобилизованных. Также на 14 декабря запланировали торжественное открытие с выступлениями фигуристов, театральным оркестром и новогодней программой.