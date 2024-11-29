Еще 538 шагов вошло в план Подмосковья по снижению загрязнения воздуха

Минэкологии Подмосковья с начала года утвердило 538 планов по сокращению выбросов в атмосферу в периоды неблагоприятных метеоусловий. Это важный шаг по охране воздуха, направленный на снижение вредного воздействия на природу и здоровье людей, особенно в моменты, когда загрязняющие вещества хуже рассеиваются.

За год неблагоприятные метеоусловия фиксировались 14 раз, и благодаря предпринятым мерам число жалоб на неприятные запахи удалось сократить.

Помимо этого, ведомство обработало более четырех тысяч отчетов производственного экологического контроля, проводимого независимыми аккредитованными организациями. Эти отчеты показывают, как предприятия следят за экологией.

Отмечается, что все субъекты, включенные в реестр, оплачивают негативное воздействие на природу, а собранные средства идут на устранение накопленного вреда и восстановление природной среды, что делает этот механизм одним из эффективных в природоохранной деятельности.