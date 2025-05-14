Еще 530 многодетных семей получили бесплатные земельные участки в Подмосковье

В Московской области продолжается реализация программы по обеспечению многодетных родителей бесплатными участками. С начала года 532 семьи стали обладателями собственной земли.

Лидерами по количеству выделенных участков за время действия программы стали Орехово-Зуевский округ, где их получили 1789 семей, Серпухов (1658 семей) и Подольск (1519 семей).

«С 2011 года, когда был принят закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области, землю получили 38073 семьи с тремя или более детьми. Для предоставления земельных участков семьям с тремя и более детьми муниципальными образованиями сформировано 3570 участков, еще 2789 — на стадии формирования», — пояснил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

Для участия в программе необходимо соответствие ряду требований: все члены семьи должны иметь российское гражданство, родителям необходимо постоянно проживать в регионе не менее 10 лет, не иметь в собственности другого земельного участка или жилого дома в Московской области, а также стоять на учете как нуждающиеся в жилье.

С августа 2024 года в регионе действует альтернативная мера поддержки — единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей вместо земельного участка. Этой возможностью уже воспользовались 5559 семей.

Подать заявление на выплату можно онлайн через региональный портал Министерства социального развития.