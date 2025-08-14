Еще 53 участка дорог отремонтировали в Богородском округе

Общая протяженность автомобильных дорог на территории Богородского округа составляет 861 километр. Муниципалитет является активным участником государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» по различным направлениям.

В 2025 году благодаря поддержке правительства Московской области и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры в план работ удалось включить 53 автомобильные дороги, протяженностью более 25 километров.

Привели в порядок около 13 улиц в Ногинске, в том числе центральные — Советскую, 3-Интернационала, Трудовую.

В адресный перечень также вошли такие крупные населенные пункты округа, как город Старая Купавна и город Электроугли, села Мамонтово, Ямкино, Балобаново и Кудиново, деревни Марьино, Карабаново, Пешково, Ельня, Бездедово, Тимково, Черепково, Боровково. Также в перечне работ — ремонт дорог к СНТ.

Остаются в работе дорога к СНТ «Березка» и улица Дорожная в городе Старая Купавна.