Еще 53 трактора для зимней уборки улиц закупили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Подмосковье закупило еще 53 машины для уборки улиц зимой. Тракторы получили коммунальные службы Истры, Коломны, Солнечногорске, Ступина и других округов.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, новую технику получил 21 округ региона. Больше всего тракторов поставили в Красногорске и Пушкино.

Как отметил глава ведомства Владислав Мурашов, в октябре муниципалитеты получили еще 30 ГАЗелей, 56 мини-погрузчиков, а неделей ранее — свыше 60 экскаваторов.

«Наращивание автопарка и оснащенность механизацией позволит специалистам коммунальной сферы быстро и качественно справлять со своими задачами в зимний период. Это уже не первая выдача техники муниципалитетам», — отметил он.

Все тракторы оснащены навесным оборудованием, благодаря которому можно эффективно расчищать проезды, общественные пространства и дворы от снега.