Еще 53 лота выставили на торги в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 17:43 Еще 53 лота выставили на торги в Подмосковье за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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С 6 по 8 мая в Подмосковье выставили на торги 53 объекта недвижимости. Большинство участков и зданий находятся в городских округах Серпухов, Коломна и Шаховская.

В Серпухове доступно 39 лотов. Например, в деревне Московка можно взять в аренду земельный участок 12 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена — 644 тысячи рублей в год.

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В Коломне предлагают 45 лотов. В поселке Биорки в аренду можно взять земельный участок площадью девять соток под свободный вид деятельности. Начальная цена — 250 тысяч рублей в год.

В Шаховской доступно еще 19 лотов. В деревне Якшино можно приобрести в собственность здание площадью 111,9 «квадратов» с земельным участком под культурное развитие. Начальная цена — миллион рублей.

Найти участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ.