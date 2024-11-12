Еще 52 жителя Зарайска стали донорами крови в ноябре

Зарайская больница полностью обеспечена запасами донорской крови. С начала ноября сдать донорами решили еще около полусотни жителей округа.

Необходимость в переливании крови возникает у пациентах с травмами, перенесших операции и имеющих другие неотложные состояния. Сейчас в больнице нет дефицита крови.

«Наличие 300 активных доноров и 600 случаев сдачи крови свидетельствует о высоком уровне гражданской ответственности и готовности людей помогать другим», — сказал заведующий отделением переливания крови врач-трансфузиолог Владимир Адианов.

Рост числа новых доноров врач называет значительным. Всего в этом году в Зарайской больнице почетными донорами России стали 82 человека.

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