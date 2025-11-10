Еще 52 тысячи онлайн-заявок на выплаты для новорожденных поступило в Подмосковье

С начала 2025 года на портале госуслуг Подмосковья подали свыше 52 тысяч заявлений на оформление выплат для покупки предметов и средств ухода за новорожденными. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Выплату может оформить один из родителей ребенка, родившегося в Подмосковье с 1 января 2019 года. При этом место проживания не имеет значения, если рождение зарегистрировано в органах ЗАГС Московской области. Получить выплату могут семьи, которые ранее не брали подарочный набор для новорожденного.

Для оформления нужно указать данные свидетельства о рождении и банковские реквизиты. Деньги перечисляют на счет в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. Услуга доступна на региональном портале по ссылке.