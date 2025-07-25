Еще 52 мероприятия по ремонту и прочистке сетей водоснабжения провели в Подмосковье

За сутки специалисты «Мособлводоканала» провели 53 работы для поддержания сетей водоснабжения в надлежащем состоянии. Работы прошли в Орехово-Зуеве, Шатуре, павловском Посаде и других муниципалитетах.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий, в Дрезне на Советской и Центральной улицах промыли канализационные сети и восстановили колодцы, в Электростали в Павловском Посаде промыли сети холодного водоснабжения, а в Лосино-Петрвоском, поселке Белое Озеро, Куровском и деревне Мисцево прочистили насосы.

На водозаборных узлах в Шатуре и Орехово-Зуеве провели профилактические работы. Кроме того, в Рошале заменили гидрант.

Работы по восстановлению проходимости сетей провели в Лосино-Петрвоском, Орехово-Зуеве, Ликино-Дулеве, Куровском, Дрезне, деревнях Кабаново и Давыдово, Павловском Посаде и Шатуре.

«Эти меры позволяют поддерживать стабильную работу системы водоснабжения и водоотведения, предотвращая возникновение аварийных ситуаций», — пояснили в ведомстве.