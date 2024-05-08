Еще 516 систем пожаротушения отремонтировали в Подмосковье с января | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 13:39 Еще 516 систем пожаротушения отремонтировали в Подмосковье с января Пресс-служба ГУСТ МО

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Управляющие компании Московской области отработали более 600 заявок на ремонт систем пожаротушения и дымоудаления с начала года. Инспекторы регулярно проводят проверки оборудования, так как работоспособность этих систем напрямую влияет на безопасность жильцов.

Например, в Реутове ремонт противопожарных систем провели в доме № 2 на улице Победы, в домах № 52 и № 53 на улице Октября, а также в домах № 67 и № 78 на Юбилейном проспекте.

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ГУСТ Московской области напоминает, что для решения проблем в жилищно-коммунальном секторе жители региона могут подать заявку через портал ЕДС МО или обратиться по номеру 122 с добавочным 4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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