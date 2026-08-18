Еще 510 штрафов за нарушения правил парковки во дворах вынесли в Подмосковье

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области за неделю вынесли постановления в отношении 510 автовладельцев. Общая сумма штрафов достигла одного миллиона 779 тысяч рублей.

Выявить нарушения помогли обращения жителей через сервис «Народный инспектор». Чаще всего неправильную парковку фиксировали в Ленинском округе — 112 случаев. Далее следуют Орехово-Зуевский округ — 104, Одинцовский — 32, Мытищи — 28 и Люберцы — 26.

«С целью фиксации случаев безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки в регионе работает приложение „Народный инспектор“. Это удобный и современный способ выявления правонарушений. Необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением „Добродел“, чтобы снять и отправить короткий видеоролик. Главное, что каждый неравнодушный может свой вклад и сделать область чище», — ранее сообщал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Чтобы направить обращение, необходимо включить геолокацию и открыть раздел «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Затем нужно записать видео продолжительностью до 30 секунд, на котором видны номер автомобиля и нарушение.

После указания точного адреса запись поступит инспекторам на проверку.

Для жителей штраф составляет от тысячи до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч, для организаций — от 30 до 100 тысяч рублей.