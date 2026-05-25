Еще 51 тысячу заявок на статус получателя соцобслуживания подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут подать заявку на признание нуждающихся в соцобслуживании на сайте государственных услуг. С начала года в регионе подали свыше 51 тысячи обращений.

Такой статус присваивают жителям, которые не могут самостоятельно обслуживать себя и передвигаться; являются родителями ребенка со сложностями в социальной адаптации; не имеют определенного места жительства, работы или средств к существованию.

Сервис «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» разместили на сайте госуслуг в разделе «Поддержка» — «Доступная среда».

Для подачи заявки необходимо авторизоваться при помощи ЕСИА, заполнить форму и приложить все необходимые документы.

Также следует указать способ получения социальных услуг, выбрав вариант на дому, в стационарной или полустационарной форме.

Решение поступает в личный кабинет в течение пяти рабочих дней.