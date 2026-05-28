Еще 500 заявок на выплату по аренде жилья учителям подали в Подмосковье онлайн

С начала года в Подмосковье подали более 500 завок на выплату по аренде жилья для учителей. Ее могут получить педагоги по самым востребованным направлениям.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, получить выплату могут предметники по математике, русскому языку, физике, информатике, биологии, химии, а также учителя начальных классов. При этом сотрудник должен работать не менее чем на 1,5 ставки, а в их семьях не должно быть помещений в регионе в собственности или по договору соцнайма.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Льготы и выплаты» — «Выплаты педагогическим работникам по аренде жилья». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и указать реквизиты для перечисления выплаты.