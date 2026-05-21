Еще 500 заявок на получение земли подали многодетные семьи Подмосковья онлайн

С начала текущего года через региональный портал госуслуг подали более 500 заявлений от многодетных семей Подмосковья для постановки на учет и последующего бесплатного получения земельных наделов. Сервис разместили в тематическом блоке «Семья» — подразделе «Многодетным и малообеспеченным»

Право на получение услуги имеют многодетные семьи, проживающие в Подмосковье не менее 10 лет и признанные нуждающимися в жилых помещениях в установленном порядке.

Для оформления заявления необходимо авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации и заполнить соответствующую электронную форму.

Многодетные семьи, уже состоящие в очереди на получение земли, вправе подать заявление на единовременную денежную выплату вместо предоставления участка. Данная услуга также доступна для оформления на региональном портале.