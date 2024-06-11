Еще 500 гектаров борщевика устранили вдоль дорог Подмосковья

Специалисты дорожных служб приступили к ликвидации борщевика вдоль дорог Подмосковья. Работа проходит в два этапа: химическая обработка гербицидами и механический и ручной окос. Уже удалось убрать около 500 гектаров ядовитого растения.

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, помимо ликвидации борщевика, рабочие восстанавливают дорожную разметку.

«Уже обновили больше 5,6 тысяч километров линейной разметки на региональных и муниципальных дорогах и разметку порядка 5,7 тысяч пешеходных переходов», — рассказал Гержик.

Также дорожные службы убрали мусор в полосах отвода, скосили траву и вымыли 437 километров ограждений.

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