Еще 50 земельных торгов прошло в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 17:56 Еще 50 земельных торгов прошло в Подмосковье за неделю Медиаархив Подмосковья

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Еще 50 земельно-имущественных аукционов прошло в Подмосковье за неделю. Всего в них участвовал 151 человек.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в среднем на один лот претендовали четыре участника.

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С 6 по 8 мая по самой высокой цене с молотка ушел земельный участок на улице Платонова в Чехове. Семь соток сдадут в аренду более чем за 10 миллионов рублей в год. За него боролись пять человек.

Ознакомиться со всеми доступными лотами жители могут на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время — улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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