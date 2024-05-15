Еще 50 земельных торгов прошло в Подмосковье за неделю | 360°

15 мая 2024, 17:56
Еще 50 земельных торгов прошло в Подмосковье за неделю
Еще 50 земельно-имущественных аукционов прошло в Подмосковье за неделю. Всего в них участвовал 151 человек.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в среднем на один лот претендовали четыре участника.
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С 6 по 8 мая по самой высокой цене с молотка ушел земельный участок на улице Платонова в Чехове. Семь соток сдадут в аренду более чем за 10 миллионов рублей в год. За него боролись пять человек.
Ознакомиться со всеми доступными лотами жители могут на портале ЕАСУЗ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время — улучшить условия проживания 300 тысяч человек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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