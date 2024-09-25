Еще 50 вакансий открыли на лифтостроительном заводе в Серпухове

Серпуховский лифтостроительный завод создал еще 50 новых рабочих мест. В штат ищут специалистов с техническим образованием, а также наладчиков и операторов.

«После модернизации производства в 2022 году завод стал суперсовременным предприятием. Здесь выпускают лифты широкой линейки — от бизнес-класса до серийных моделей. Завод стремительно наращивает мощности, что требует и создания новых рабочих мест. Сейчас здесь около 50 свободных вакансий», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что работу на заводе смогут найти инженеры, технологи, конструкторы, электронщики по ремонту станков и оборудования, слесари и электросварщики. Также есть спрос на наладчиков и операторов технологических установок.

«Мы приглашаем не только высококвалифицированных сотрудников, но и тех, у кого нет подходящего опыта работы. На заводе организовано обучение некоторым специальностям, новичок может пройти курс во время испытательное срока», — отметил управляющий «СЛЗ» Леонид Черноног.

О братиться в отдел управления персоналом можно по телефону: +7 (495) 644 4408 (добавочный 1206).

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