Еще 50 тысяч заявок на заключение психологической комиссии подали в Подмосковье

С начала 2025 года родители и педагоги воспользовались сервисом «Запись на консультацию или заключение психолого-медико-педагогической комиссии» на портале госуслуг уже более 50 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Записаться можно онлайн: для этого нужно войти в личный кабинет через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы — характеристику на ребенка, медицинскую выписку, справку МСЭ, а также примеры письменных работ по русскому языку и математике.

Заключение комиссии помогает вовремя выявить у детей проблемы со здоровьем или развитием и подобрать правильные условия обучения. Оно необходимо для подтверждения права ребят с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, на специальные условия в школах и при сдаче экзаменов.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Официальные документы».