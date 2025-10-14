Еще 50 тысяч заявок на прикрепление к поликлинике подали онлайн в Подмосковье
Жители Подмосковья могут подать заявку на прикрепление к поликлинике онлайн. С начала года услугой в регионе воспользовались свыше 50 тысяч раз.
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области пояснили, что оформить заявку можно в разделе «Прочее» — «Здоровье». Для этого необходимо авторизоваться на региональном портале государственных услуг и заполнить анкету.
При заполнении анкеты следует выбрать поликлинику для прикрепления, указать текущее медицинское учреждение и добавить данные полиса ОМС.
Прикрепляться к новой поликлинике можно не чаще раза в год. Исключение составляют случаи изменения места жительства.
Услуга также доступна в мобильном приложении «Добродел».