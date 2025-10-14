Еще 50 тысяч заявок на прикрепление к поликлинике подали онлайн в Подмосковье

Фото: Оборудование в кабинете лор-врача во взрослой поликлинике после капитального ремонта в Волоколамске / Медиасток.рф

Жители Подмосковья могут подать заявку на прикрепление к поликлинике онлайн. С начала года услугой в регионе воспользовались свыше 50 тысяч раз.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области пояснили, что оформить заявку можно в разделе «Прочее» — «Здоровье». Для этого необходимо авторизоваться на региональном портале государственных услуг и заполнить анкету.

При заполнении анкеты следует выбрать поликлинику для прикрепления, указать текущее медицинское учреждение и добавить данные полиса ОМС.

Прикрепляться к новой поликлинике можно не чаще раза в год. Исключение составляют случаи изменения места жительства.

Услуга также доступна в мобильном приложении «Добродел».