Еще 50 тысяч телемедицинских консультаций для беременных провели в Подмосковье

Беременные могут получить дистанционные консультации врачей в Подмосковье при помощи телемедицины. С начала года этой возможностью воспользовались почти 50 тысяч женщин.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин, телемедицинские консультации позволяют женщинам сэкономить время и сосредоточиться на подготовке к появлению ребенка, избежав походов в клинику.

«На онлайн-приеме пациентка может получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению малыша и многое другое», — сказал он.

Телемедицину также можно использовать для продления электронного рецепта на льготные лекарства, консультации по итогам диспансеризации или сданных анализов.

Записаться можно через «Госуслуги», информат в медучреждении, по телефону 122 или через Telegram-бот.