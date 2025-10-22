Еще 50 шумовых полос обустроили на дорогах Подмосковья

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Подмосковье продолжается обустройство элементов безопасности. Специалисты установили 50 комплектов шумовых полос на 34 участках дорог регионального значения.

Общий объем работ, проведенных в 23 округах, превысил 630 квадратных метров.

«Шумовые полосы привлекают внимание водителей в определенных зонах, например, перед пешеходными переходами, перекрестками, опасными участками и вблизи населенных пунктов. Они создают акустический и тактильный эффект, который помогает водителям лучше контролировать ситуацию на дороге и снижает риск ДТП», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Кашире полосы появились рядом с остановкой «Садовые участки», в Зарайске — около остановки «Алтухово», а в Клину — на перекрестке возле остановки «Поворот на Немки».

Их установили также в Коломне около аэродрома Коробчеево, в Луховицах — вблизи поселка совхоза «Астапово», и в Черноголовке — на трассе между деревнями Ботово и Якимово.

В Серебряных Прудах завершили обустройство шести комплектов полос, включая участки у остановок «Малынь», «Гурьево», «Поворот на Косяево» и «Поворот на Узуново».

В Ступине специалисты оснастили шумовыми полосами дорогу Ступино — Малино в районе остановок «Харино» и «Возрождение».

До конца года планируется создать примерно 10 дополнительных комплектов шумовых полос.