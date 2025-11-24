Еще 50 сел и деревень Подмосковья подключили к газу по губернаторской программе

С начала года к газовым сетям по губернаторской программе подключили 50 сел и деревень Подмосковья. Всего за 20 лет проект охватил более 300 тысяч жителей региона.

В рамках программы в селах и деревнях Подмосковья прокладывают газораспределительные сети. После завершения работ жители могут подать заявки на технологическое присоединение домов.

«Благодаря последовательной работе в рамках губернаторской программы „Развитие газификации в Московской области до 2035 года“, которая реализуется в регионе более 20 лет, современное газовое отопление и комфорт получили свыше 300 тысяч жителей Подмосковья. Всего за время действия программы газифицировано более 900 населенных пунктов», — сказал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Населенный пункт могут включить в программу, если там прописано не менее 30 человек, а предельный лимит затрат на одного жителя не превышает 450 тысяч рублей.

«Мы сдали 50-й объект губернаторской программы из запланированных 70 на этот год. Сейчас ведется прием заявок от жителей этих населенных пунктов на подключение домов к газораспределительной сети и строительство газопроводов-вводов. Строительные работы продолжаются в семи городских округах», — сказал генеральный директор «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Подать заявку и посмотреть список включенных в программу сел и деревень можно по ссылке.