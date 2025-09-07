Еще 50 опор уличного освещения установят в деревне Булатово в Подольске

Работы выполняются в рамках проекта «Светлый город». Освещение сделают вдоль основных улиц, около детской и спортивной площадок, храма и памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Протяженность линии составляет свыше 1,5 километра. Всего будет установлено 50 железных опор с кронштейнами для 50 энергосберегающих светодиодных светильников мощностью 80 ватт.

В настоящее время рабочие проводят бурение для установки и бетонирования закладных опор. Уже созданы 20 котлованов, в которых сделана песочно-щебеночная подушка.

При благоприятной погоде все строительные работы будут вскоре завершены. Затем электромонтажники протянут кабель и установят шкаф управления, после чего будет подключена электроэнергия.

По проекту «Светлый город» в округе в этом году установят более 200 опор и протянут линии наружного освещения более чем на шесть километров.