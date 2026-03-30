Еще 50 незаконных торговых точек снесут в Можайском округе в 2026 году

Приведение нестационарных торговых объектов и капитальных строений к единым стандартам и требованиям продолжается в муниципалитете. Системная работа проводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках комплексной программы формирования комфортной и эстетически привлекательной среды.

В прошлом году в округе демонтировали 25 нестационарных торговых точек. С начала текущего года к ним добавилось еще пять. Одним из последних примеров стал незаконно установленный объект в поселке Центральной усадьбы Бородинское поле.

В 2026 году планируется снести еще 50 точек и привести в соответствие внешний облик как минимум 20 объектов капитального строительства. Основаниями для включения в перечень являются нарушение требований к размещению или несоответствие архитектурному облику территории.

За каждым демонтированным ларьком или приведенным в порядок фасадом — не просто формальное исполнение поручения, а стремление сделать среду предсказуемой, безопасной и визуально целостной. Можайский округ последовательно движется к тому, чтобы временные сооружения не перекрывали собой архитектуру, а дополняли ее, оставаясь в рамках закона и здравого смысла.