Еще 50 кедров посадили в лесопарке Развилки в Ленинском округе

В лесопарке Развилки Ленинского округа посадили 50 кедров в рамках экологической акции. В мероприятии приняли участие местные жители.

Кедры впервые посадили на территории Ленинского округа.

«Мы закладываем основу для будущих поколений. Кедр растет медленно, но живет столетиями. Даже если из двухсот деревьев приживется двадцать — через полвека они станут настоящим достоянием округа. Масштабная высадка увеличивает шансы на успех этого важного экологического проекта», — подчеркнул советник главы Ленинского округа Дмитрий Горностаев.

В рамках экологической инициативы посадят более 200 деревьев ценных хвойных пород. Двухлетние саженцы получают от экологического движения, где научились восстанавливать насаждения в Московской области. Места посадки зафиксировали по координатам, чтобы следить за состоянием кедров.

Ранее в администрации Ленинского округа сообщили, что около стадиона «Металлург» заложили аллею предпринимателей. В мероприятии приняли участие 20 компаний. Совместные усилиями сотрудники высадили 60 сосен и три дуба.