Еще 50 инвестпроектов реализовали в Подмосковье за год

За год в индустриальных парках и особых экономических зонах Подмосковья реализовали 50 инвестпроектов. На новых предприятиях создали более двух тысяч рабочих мест.

В прошлом году в подмосковных ОЭЗ реализовали девять проектов с общим объемом инвестиций 15,5 миллиарда рублей. На новых предприятиях создали более 1,2 тысячи рабочих мест, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«На территории индустриальных парков региона с начала прошлого года было запущено 41 новое предприятие, где создали более одной тысячи рабочих мест. Инвестиции в реализацию этих проектов составили 12,1 миллиарда рублей», — добавила она.

Так, в прошлом году в Кашире построили комплекс по производству сжиженного природного газа, а в Солнечногорске наладили выпуск уличного спортивного оборудования.

Всего в Подмосковье работают пять особых экономических зон и 72 индустриальных парка.

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