Еще 50 человек расселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье расселили 16 аварийных помещений. В новые квартиры переехали 50 человек.

Как рассказали в региональном Минстрое, общая площадь расселенных помещений превысила 711 квадратных метров. Работу провели в Богородском округе, Воскресенске, Дмитрове, Егорьевске, Пушкино, Пущино и Рузе.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость», — сказали в ведомстве.

Аварийные квартиры расселяю в Подмосковье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».