Еще 50 бюджетных мест для помощников машинистов откроют в колледже «Подмосковье»

Центральная пригородная пассажирская компания продолжит развивать образовательную программу с колледжем «Подмосковье» в Лобне. Для желающих освоить профессию помощника машиниста электропоезда создадут 50 бюджетны мест.

Как рассказали в региональном Минобразования, проект стал первым в регионе, где будущих специалистов готовят не специализированном техникуме, а в многопрофильном колледже. Программу запустили в 2023 году по инициативе ЦППК.

«Сейчас завершается обучение первого курса по новой для колледжа профессии „Помощник машиниста“. Тогда на программу поступили 30 студентов на коммерческой основе. В течение первого года они изучали не только общеобразовательные дисциплины, но и спецпредметы», — отметил директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.

По словам начальника отдела управления персоналом ЦППК Евгения Шестухина, сейчас компания разрабатывает и формирует современную материально-техническую базу для подготовки студентов. Со второго курса они будут изучать профильные дисциплины и отрабатывать навыки на практике.

«Мы заинтересованы в подготовке квалифицированных специалистов и предлагаем молодым людям реальную возможность трудоустройства сразу после обучения», — сказал он.

В ведомстве добавили, что приемная кампания в вузы и колледжи региона начнется 20 июня.