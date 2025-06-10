Еще 5 жителей Химок приобрели квартиры по программе социальной ипотеки

Льготной программой «Социальная ипотека» воспользовались еще пять специалистов из Химок. Торжественное вручение сертификатов состоялось в Доме правительства Московской области.

Жилищные условия улучшили два работника научно-производственного объединения имени Лавочкина и три сотрудника Химкинской клинической больницы.

«Поздравляю наших специалистов с получением жилищных сертификатов! С 2016 года их обладателями стали 108 жителей Химок — молодые ученые, учителя и специалисты оборонно-промышленного комплекса», — поделилась глава городского округа Химки Елена Землякова.

Также сертификаты на приобретение нового жилья получили 57 молодых ученых и инженеров и 43 медработника со всего Подмосковья. Программа ежегодно помогает сотням специалистов улучшить жилищные условия.

«В 2025 году мы вручим 296 свидетельств по программе „Социальная ипотека“. Участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ежемесячно компенсирует сумму основного долга», — рассказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Напомним, что социальная программа действует с 2016 года. Рассчитывать на льготы по ней могут медицинские работники, инженеры, ученые, педагоги и другие важные для страны специалисты.