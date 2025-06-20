Еще 5 врачей построили дома в Талдоме по льготной программе

В Талдомском городском округе успешно реализуют региональную программу «Земля врачам». За время ее действия медикам уже передали 35 участков, на пяти из которых специалисты построили дома, а еще на двух строительство активно ведется сейчас.

В этом году 11 медицинских работников изъявили желание получить землю для возведения собственного жилья в Талдоме.

Среди участников программы — Татьяна Мастякова, врач общей практики и реабилитолог Запрудненского филиала Дубненской больницы. Она получила участок площадью 15 соток и уже приступила к строительству дома.

Путь Татьяны Вячеславовны в медицину начался в Узбекистане, куда ее родителей направили по распределению. Еще в школе она твердо решила стать врачом. Окончив Бухарский государственный медицинский институт по специальности «врач общей практики», она осталась работать в родном городе. Когда местной больнице срочно потребовался детский психиатр, Татьяна Вячеславовна прошла переподготовку и 10 лет помогала детям с психическими расстройствами.

В 2015 году Мастякова переехала в Талдом. Сегодня она работает реабилитологом и помогает пациентам восстанавливаться после тяжелых заболеваний и травм.

«Моя цель всегда была — лечить людей. Я люблю работать с людьми. Сфера реабилитации в этом плане очень благодарная — видны результаты, которые не могу не радовать. Мы работаем с людьми после инсультов, инфарктов, травм, с двигательными трудностями. Они приходят к нам на костылях или их привозят, а уходят часто с палочкой своими ногами», — поделилась врач.

Теперь у Татьяны Вячеславовны появилась возможность построить собственный дом, где она сможет жить вместе с близкими.

Программа «Земля врачам» не только помогает медикам улучшить жилищные условия, но и способствует закреплению квалифицированных специалистов в регионе.