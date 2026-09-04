Еще 5 умных спортивных площадок откроют в Подмосковье в этом году

В Московской области в этом году появятся пять современных спортивных объектов в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Площадки построят в Рузском, Пушкинском и Чеховском округах, а также в Балашихе и Подольске, сообщили в пресс-службе регионального Министерства спорта.

Главная особенность новых объектов — сочетание спортивной инфраструктуры с цифровыми технологиями. Тренажеры и отдельные зоны оборудуют QR-кодами: после сканирования посетители смогут посмотреть видеоуроки и получить рекомендации по технике выполнения упражнений. На всех площадках будет доступен бесплатный Wi-Fi.

Три объекта — в Рузском и Пушкинском округах и Балашихе — будут представлять собой открытые плоскостные площадки. На них разместят универсальные поля для игровых видов спорта, воркаут-зоны и трибуны. Часть оборудования адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья.