Еще 5 умных спортивных площадок откроют в Подмосковье в этом году
В Московской области в этом году появятся пять современных спортивных объектов в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Площадки построят в Рузском, Пушкинском и Чеховском округах, а также в Балашихе и Подольске, сообщили в пресс-службе регионального Министерства спорта.
Главная особенность новых объектов — сочетание спортивной инфраструктуры с цифровыми технологиями. Тренажеры и отдельные зоны оборудуют QR-кодами: после сканирования посетители смогут посмотреть видеоуроки и получить рекомендации по технике выполнения упражнений. На всех площадках будет доступен бесплатный Wi-Fi.
Три объекта — в Рузском и Пушкинском округах и Балашихе — будут представлять собой открытые плоскостные площадки. На них разместят универсальные поля для игровых видов спорта, воркаут-зоны и трибуны. Часть оборудования адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Чехове создадут модульный спортивный комплекс с полноценным спортивным ядром, раздевалками и душевыми, административными и хозяйственными помещениями. Его оснастят оборудованием для тренировок и соревнований по мини-футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, большому теннису, легкой атлетике и гимнастике.
Еще один модульный комплекс появится в Подольске. Он станет площадкой для функционально-цифрового спорта: там оборудуют компьютерный зал и зоны виртуальной реальности, где физические упражнения будут сочетаться с цифровыми соревнованиями.
Проекты финансируют из федерального и регионального бюджетов в рамках госпрограммы Московской области «Спорт Подмосковья» и федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».
Открытые площадки будут доступны для свободного посещения. Для тренировок в модульных комплексах нужно будет обратиться к администратору и уточнить расписание.
Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» действует в России с 2022 года. До этого в Подмосковье уже открыли четыре умные плоскостные площадки — в Лыткарине, Котельниках, Талдоме и Химках.