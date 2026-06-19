Еще 5 тысяч завок на сведения для инженерных изысканий подали в Подмосковье

В Подмосковье можно онлайн проверить возможность осуществления хозяйственной или иной деятельности на земельном участке. С начала года специальным сервисом на «Госуслугах» воспользовались более пяти тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, сервис доступен в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Бизнес» — «Справочная информация». Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, а также предприниматели. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму, выбрать цель обрашения, приложить файл с координатами земельного участка или ввести его кадастровый номер.

Сервис позволяет запросить данные о наличии или отсутствии месторождений полезных ископаемых, водно-болотных угодий и орнитологических территорий, береговых полос, водоохранных зон, редких растений, грибов и животных.

Услугу предоставляют в течение одного рабочего дня.