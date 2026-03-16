Еще 5 тысяч заявок на регистрацию спецтехники подали онлайн в Подмосковье

Почти пять тысяч раз воспользовались жители и организации Подмосковья возможностью зарегистрировать спецтехнику через региональный портал государственных услуг с начала года. Цифровой сервис позволяет решить целый ряд вопросов, связанных с учетом самоходных машин.

С помощью онлайн-платформы можно не только подать заявление на первичную регистрацию, но и снять технику с учета, при необходимости внести коррективы в уже имеющиеся регистрационные данные, а также заказать официальную справку о регистрации или получить транзитный знак.

Услуга ориентирована на тех, кто владеет спецтехникой на законных основаниях, будь то частные лица, индивидуальные предприниматели или компании.

Процедура подачи обращения не требует личного визита в ведомство и занимает минимум времени. От заявителя требуется лишь заполнить электронную форму, приложить к ней сканы необходимых документов, в числе которых обязательно должны быть паспорт самоходной машины и документы, подтверждающие право собственности. После этого необходимо оплатить госпошлину. Ее размер варьируется в зависимости от конкретной причины обращения.

Найти нужный сервис на портале несложно: он расположен в разделе «Бизнес» и подразделе «Регистрация и учет».