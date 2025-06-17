Еще 5 тысяч заявок на получение спортивных разрядов подали онлайн в Подмосковье

Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»
Фото: Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»/Медиасток.рф

Жители Московской области активно используют цифровые сервисы для оформления спортивных достижений. С начала года на портале госуслуг подали около пяти тысяч заявок на присвоение разрядов.

Оформить обращение могут областные спортивные федерации, представляющие интересы атлетов. Главное условие — выполнение установленных нормативов.

Для подачи заявки следует авторизоваться на сайте госуслуг, заполнить электронную форму и загрузить копии необходимых документов. Услуга бесплатна. Ответ придет в личный кабинет заявителя.

Этот сервис — часть масштабной цифровизации государственных услуг в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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