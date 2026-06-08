Еще 5 тысяч заявок на получение парковочного разрешения подали в Подмосковье

Многодетные и приемные семьи, а также сладельцы электромобилей могут получить разрешение на бесплатную парковку в Подмосковье. С начала года ее оформили онлайн более пяти тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна на региональном портале.

Получить право на бесплатную парковку могут многодетные и приемные семьи, а также владельцы электромобилейя, покупатели абонементов и резиденты.

Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму.

Услуга доступна в разделе «Гражданам» — «Прочее» — «Транспорт» — «Внесение (изменение, исключение) сведений в реестр транспортных средств, принадлежащих пользователям платных парковок». Ее предоставляют за шесть рабочих дней.