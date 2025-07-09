Еще 5 тысяч видеокамер для контроля чистоты и порядка установили в Подмосковье

В Московской области продолжается активное развитие системы «Безопасный регион». С января к ней подключили 5858 новых камер видеонаблюдения, доведя общее количество устройств во всех муниципалитетах до 155 тысяч.

Современные обзорные камеры устанавливают на фасадах жилых домов, в парках, на пешеходных переходах и оживленных перекрестках, а также в других общественных пространствах.

Эффективность системы подтверждают цифры: за первые месяцы 2025 года благодаря записям с камер удалось раскрыть 2068 преступлений и составить 2046 протоколов об административных правонарушениях.

Места для монтажа оборудования выбирают межведомственные рабочие группы с учетом криминогенной обстановки в каждом округе. Жители могут предложить адрес для установки камеры, обратившись в местную администрацию или оставив заявку на сайте.

Кроме того, ежегодно проходит голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». В 2025 году жители уже определили приоритетные адреса для установки камер — сейчас устройства устанавливают.