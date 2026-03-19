Еще 5 тысяч онлайн-заявлений на удостоверения тракториста подали в Подмосковье

В Подмосковь еработает госуслуга по получению удостоверений на право управления самоходными машинами. С начала года с ее помощью подали более пяти тысяч заявлений.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Документы» — «Личные» — «Выдача удостоверения на право управления самоходными машинами». Подать заявку могут жители, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие соответствующую профессию. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить документы. Цифровой сервис сам проверит, нет ли ошибок файлах.

Услугу предоставляют в течение 10 рабочих дней. Размер госпошлины — 500 рублей. дополнительно необходимо оплатить сбор.

В прошлом году сервичом воспользовались более 30 тысяч раз.