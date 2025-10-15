Еще 5 тысяч объектов зарегистрировали в Подмосковье по гаражной амнистии

С начала года в Подмосковье зарегистрировали по гаражной амнистии более 5,3 тысячи объектов недвижимости. Это 1750 построек и 3634 земельных участка общей площадью 100 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в областном Минимуществе, всего с момента введения амнистии по ней зарегистрировали 40,4 тысячи объектов, в том числе 9,6 тысячи гаражей и 20,8 тысячи участков на 526 тысяч квадратных метров.

«Обращаю внимание, что упрощенная схема регистрации будет действовать еще меньше года, до 1 сентября 2026 года, что позволяет жителям оформлять право собственности на гаражи и землю под ними бесплатно. Действие программы распространяется как на капитальные, так и некапитальные сооружения, расположенные в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.

Для регистрации объекта сооружение должно быть одноэтажным и без жилых помещений. Земельный участок должен находиться в государственной или муниципальной собственности. Для приватизации нужно получить решение органов власти о выделении земли, техпаспорт и другие документы. Перед началом процедуры рекомендуется проверить, зарегистрирован ли объект в кадастре.