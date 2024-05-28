Еще 5 тысяч камер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье с января

Более 137 тысяч видеокамер системы «Безопасный регион» установили в Московской области, пять тысяч из которых — в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Видеокамеры устанавливают на входах в подъезды домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, а также в других местах большого скопления людей.

В подмосковные камеры системы «Безопасный регион» внедряют искусственный интеллект. Нейросеть следит за чистотой дворовых территорий, а также выявляет незаконную уличную торговлю и ищет безнадзорных животных.

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