Еще 5 тысяч исследований на опасное заболевание овец провели в Подмосковье

Сотрудники государственной ветеринарной службы Подмосковья держат на постоянном контроле ситуацию с опасными вирусными заболеваниями животными. Особое внимание уделяют блютангу, который в основном поражает овец и распространяется через укусы кровососущих насекомых.

Для защиты поголовья в регионе организовали постоянный лабораторный контроль, позволяющий вовремя выявить угрозу.

С начала года специалисты провели почти пять тысяч исследований на блютанг в подмосковных хозяйствах.

Болезнь очень опасна для животных — она вызывает высокую температуру, сильные отеки, в том числе языка, и приводит к тяжелым поражениям организма.

По итогам проверок случаев заражения в регионе не обнаружили.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области пояснили, что для защиты от вируса действует целый ряд барьеров. Так, полностью запрещен ввоз животных из тех мест, где зафиксированы вспышки блютанга.

Кроме того, поголовье, которое прибывает из стран, соседствующих с неблагополучными территориями, в обязательном порядке проходит тщательное обследование.