Еще 5 тысяч домов в Подмосковье получили газ по президентской программе

С начала года в Подмосковье по программе социальной газификации подключили к голубому топливу уже пять тысяч домов. Юбилейной стала постройка в деревне Березняки Сергиево-Посадского округа.

Сейчас представители «Мособлгаза» продолжают работы в 42 населенных пунктах — в Солнечногорске, Истре, Дмитрове, Богородске, Мытищах и других городах. Всего в 2025 году планируется подключить к газу 18 тысяч домов.

«Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. В рамках программы в этом году запланировано подключение 18 тысяч домовладений в регионе», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Напомним, подвести газ до забора можно бесплатно — достаточно подать заявку на сайте. Чтобы довести газ до дома и подключить оборудование, удобно оформить комплексный договор с «Мособлгазом». В него входит проектирование газопровода, строительные работы на участке, обслуживание оборудования и подача топлива.