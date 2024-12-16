Еще 5 тысяч баков для раздельного сбора мусора установили в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Инфраструктура Московской области по сбору отходов пополнилась 3,6 тысячи контейнеров для смешанных отходов и 1 548 контейнеров для сухих. Новые емкости установили за восемь месяцев.

Каждый новый контейнер объемом 1,1 кубических метра оснащен прочными колесами и удобными ручками, что облегчает их выкатку к мусоровозу. Кроме того, 30% материалов контейнеров производится из переработанного сырья, поступающего прямо с сортировочных конвейеров Комплекса по переработке отходов.

Контейнеры установили в нескольких городских округах, среди которых Люберцы, Раменский, Воскресенск, Егорьевск, Жуковский, Шатура, Клин, Солнечногорск и Химки.

Сотрудники территориальных подразделений региональных операторов ежедневно проводят мониторинг состояния контейнеров на площадках. Тара, требующая ремонта, временно переворачивается вверх дном до тех пор, пока она не будет восстановлена или заменена.

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