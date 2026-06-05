Еще 5 центров телемедицины откроют в Подмосковье в этом году

В Подмосковье расширяют сеть центров, где проводят телемедицинские консультации. Онлайн-беседы со специалистами становятся для жителей региона еще доступнее.

Телемедицина позволяет получить расшифровку анализов и исследований, продлить цифровой рецепт на льготные препараты, закрыть больничный лист, а также скорректировать терапию.

«Онлайн-формат особенно удобен для работающих граждан, родителей с маленькими детьми и пациентов, которым сложно регулярно посещать медучреждения очно. Сегодня центры телемедицины уже работают в 10 медорганизациях региона, а до конца года откроем еще в пять — в Жуковской, Видновской, Одинцовской, Домодедовской и Раменской больницах», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Учреждения, где доступна телемедицина, открыты в Пушкинской, Люберецкой, Мытищинской, Химкинской, Наро-Фоминской, Лобненской, Балашихинской, Реутовской и Красногорской больницах, а также в поликлинике в Котельниках.

Запись на телемедицинскую консультацию доступна через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бота Дениса в «Максе», сайт госуслуг в разделе «Здоровье» или по номеру телефона 122.