Еще 5 тротуаров вдоль автомобильных дорог обустроят в Коломне

Пять новых тротуаров вдоль автомобильных дорог регионального значения построят в 2026 году в городском округе Коломна. Работы пройдут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в рамках областной программы мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 2026 год.

Всего в муниципалитете за сезон будет построено более 2300 метров тротуаров. Современные пешеходные дорожки появятся вдоль автомобильных дорог «Коломна — Черкизово — Непецино — Шкинь», «Полурядинки — Климово — Сенницы» и «Полурядинки — Климово — Сенницы — Сенницы -2», а также в Коломне на улице Девичье Поле.

Самый протяженный новый тротуар — длиной 1700 метров — обустроят по Пирочинскому шоссе вдоль трассы «Щурово — Пирочи — Городец».

К работам по строительству тротуаров планируется приступить в июне. Срок завершения работ — до конца года.