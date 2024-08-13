Еще 5 социальных объектов поставили на кадастр в Подмосковье

Еще пять социальных объектов поставили на кадастровый учет в Подмосковье. Это школы, детские сады и медицинский центр.

Как рассказали в подмосковном Минимущества, в Мытищах на кадастровый учет поставили школу на 1735 мест и детский сад на 250 воспитанников в жилом комплексе «Новое Медведково». В них создали все необходимые условия для комфортного воспитания и обучения детей: спортивные залы, столовые, библиотеку и многое другое.

В Люберцах в ЖК «Томилино Парк» тоже построили школу, она рассчитана на 900 учеников. В ней оборудовали учебные кабинеты, мастерские, лаборантские, столовую, спортивные и актовый залы и другие помещения.

Еще один детский сад поставили на кадастр в Ленинском округе на территории ЖК «Пригород Лесное», а в Красногорске достроили двухэтажный медицинский центр.

Как отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова, социальные объекты — это важные объекты инфраструктуры региона. Их обустраивают с учетом современных стандартов.

«В каждом созданы условия для комфортного пребывания и обучения детей. Развитая инфраструктура Московской области позволит гражданам получать образовательные услуги высокого качества, в шаговой доступности от дома. Управление продолжает взаимодействие с Правительством Московской области для формирования комфортной среды в интересах граждан и бизнеса», — отметила она.

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