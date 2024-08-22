Еще 5 сирот в Видном получили льготные сертификаты на покупку жилья

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов вручил жилищные сертификаты детям-сиротам. Еще пять ребят получили поддержку региона в покупке квартир.

В Подмосковье сироты могут получить собственное жилье, достигнув 18-летия. Среди ребят, получивших сертификаты, все уже определились с будущей профессией. Так, Екатерина Калюжная и Анастасия Соловьева учатся в медицинских вузах, Руслан Самойлов обучается на повара-кондитера, Маргарита Касаткина мечтает стать журналистом, а Инесса Овчинникова — актрисой.

«Уверен, такая поддержка от государства станет для юношей и девушек хорошим стартом в жизни и позволит смело смотреть в будущее», — отметил Станислав Каторов.

Напомним, сироты могут получить однокомнатную квартиру от муниципалитета или сертификат на эквивалентную сумму для самостоятельного выбора жилья.

«Всего в 2024 году в Ленинском округе собственное жилье обретут 14 ребят. На сегодняшний день пятеро из них уже выбрали себе квартиры, пятеро сегодня получили сертификаты, еще четверых обеспечим до конца года», — рассказал глава округа.

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