Еще 5 сирот в Химках получили ключи от квартир

Сертификаты на покупку жилья и ключи от своих первых квартир получили дети-сироты из городского округа Химки. Некоторые их них выросли в округе, другие выбрали его среди городов Подмосковья.

Глава Химок Дмитрий Волошин, сотрудники прокуратуры и муниципальные депутаты поздравили ребят с одним из важнейших событий.

«Сегодня мечта о собственном жилье сбылась у пяти наших химчан. Выдали жилищные сертификаты и ключи от квартир ребятам, которые остались без попечения родителей», — отметил Дмитрий Волошин.

Программа помощи детям-сиротам в приобретении собственного жилья действует уже девять лет. Всего за это время новый дом обрели свыше 90 нуждающихся граждан. Также благодаря государственным программам более 600 семей улучшили жилищные условия.

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